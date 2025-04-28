Hindistan-Pakistan hattında gerilim tırmanıyor: Üst üste dördüncü çatışma

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü, Yeni Delhi’nin saldırganların Pakistanlı olduğunu iddia ettiği silahlı saldırının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.



Hindistan, 28 Nisan Pazartesi günü bir açıklama yaparak iki ülke arasındaki fiili sınır bölgesinde Pakistan güçleri tarafından üst üste dördüncü kez kendilerine ateş açıldığını ileri sürdü. Açıklamada, Hindistan güçlerinin “herhangi bir provokasyon olmadan” düzenlenen saldırıya karşılık verdiği belirtildi.



“PAKİSTAN ORDUSUNA AİT NOKTALARDAN ATEŞ AÇILDI”



Hindistan ordusunun açıklamasına göre, pazar gece yarısı Keşmir’in Hindistan ve Pakistan’a ait kısımlarını birbirinden ayıran 740 kilometrelik sınır hattında Pakistan’a ait noktalardan birden fazla kez küçük silahlarla Hindistan tarafına doğru ateş açıldı. Açıklamada olayla ilgili başka detaya ver verilmedi.



Hindistan Silahlı Kuvvetleri, saldırının yaşandığı 22 Nisan’dan bu yana ülke çapında çok sayıda askeri tatbikat düzenledi. Bir savunma yetkilisi, bunlardan bazılarının “rutin hazırlık tatbikatları” olduğunu savundu.

Güvenlik güçleri, turistlere ateş açılan saldırının ardından yaklaşık 500 kişiyi gözaltına alarak sorguladı, Hindistan’ın kontrolündeki Keşmir topraklarında bin evde ve ormanlarda arama yapıldı. Bir yetkili, şu ana kadar en az dokuz evin yıkıldığını bildirdi.



YEREL SİYASETÇİLERDEN İTİDAL ÇAĞRISI



Saldırının ardından Cammu Keşmir’deki siyasi liderler de “masum insanların zarar görmesinin engellenmesi için” ihtiyat ve itidal çağrısında bulundu. Cammu Keşmir Eyalet Başbakanı Ömer Abdullah, cumartesi günü sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda, “Suçluları cezalandırın, onlara hiç merhamet göstermeyin, ama masum insanların sivil zayiat olmasına da izin vermeyin” dedi.



Eski bir eyalet başbakanı da merkezi Hindistan hükümetine seslenerek “masum halka yaşananların ceremesinin çektirilmemesi” uyarısında bulundu.



SALDIRI, GERİLİMİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ



Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.



Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.



Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

