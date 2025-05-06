Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu

İki nükleer güç dün gece bir kez daha karşı karşıya geldi. Pakistan ordusunun açıklamasına göre, Pencap eyaleti ve Azad Keşmir'de 24 nokta hedef alındı. Hindistan saldırısı başlar başlamaz, Pakistan yönetimi hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi. Hava sahası 48 saatliğine kapatıldı.



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İslamabad, Hindistan saldırılarına karşılık veriyor" açıklamasını yaptı. Delhi yönetiminin saldırısı Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgede 26 kişinin ölümüne neden olan saldırıya misilleme olarak düzenlendi. Hindistan, bu saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutuyordu.



Saldırı sonrasında Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar "Dünya terörizme sıfır tolerans göstermeli" açıklamasını yaptı. Delhi yönetimi operasyonla birlikte dokuz "terör altyapısının" vurulduğunu açıkladı. Pakistan tarafı ise sivillerin vurulduğunu duyurdu. PAKİSTAN: 26 SİVİL ÖLDÜ



Keşmir'in hem Hindistan hem de Pakistan kanadında hayatını kaybedenler oldu. İki ülke arasında karşılıklı topçu atışları yapıldı; sıcak çatışma da yaşandı. Pakistan ordusu beş Hint savaş jetinin Hindistan hava sahasında düşürüldüğünü açıkladı.

Pakistan ordusu, Hindistan'ın saldırılarında 26 sivilin hayatını kaybettiğini, 46'sının yaralandığını açıkladı. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Pakistan ordusunun Keşmir'in Hint kontrolündeki bölgesine saldırısında yedi Hindistanlı sivil öldü, 35 kişi de yaralandı. Saldırıların ardından Pakistan'ın Pencap eyaletinde acil durum ilan edildi. PAKİSTAN, HİNDİSTAN MASLAHATGÜZARINI ÇAĞIRDI Hindistan'ın saldırılarının ardından Pakistan Hindistan'ın başkent İslamabad'daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, maslahatgüzatın "Hindistan'ın provoke edilmeden Pakistan, Azad Cemmu ve Keşmir'e düzenlediği saldırılar sebebiyle Pakistan'ın güçlü protestosunu iletmek için" Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bilgisi verildi. Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in başkanlığındaki olağanüstü güvenlik toplantısının başladığı bildirildi. HİNDİSTAN BAŞBAKANI YURTDIŞI ZİYARETLERİNİ ERTELEDİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırılarının ardından Hırvatistan, Hollanda ve Norveç gezilerini erteledi. BM EKİBİ, PAKİSTAN'DA VURULAN BÖLGEDE Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler'den (BM) bir ekip, Muzafferabad'da Hindistan'ın saldırı düzenlediği bölgeye ziyarette bulundu. "CEYŞ-İ MUHAMMED LİDERİNİN 10 AKRABASI SALDIRIDA ÖLDÜ" Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed isimli grup, Hindistan’ın saldırılarında liderleri Masood Azhar’ın 10 akrabasının öldüğünü açıkladı.

PAKİSTAN: HİNDİSTAN BÖLGEDE BİR CEHENNEMİN ATEŞİNİ YAKTI



Hindistan’ın saldırılarının ardından Pakistan Başbakanlık Ofisi ve Hükümet Güvenlik Komitesi’nden de açıklama yapıldı.



Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Pakistan silahlı kuvvetlerine Hindistan’ın saldırılarının ardından bunlara uygun eylemlerde bulunma yetkisi verilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca “Hindistan’ın saldırganlık eylemi, Körfez ülkelerine ait ticari havayollarına büyük bir tehlike oluşturmuş ve binlerce kişinin hayatını tehlikeye atmıştır” ifadeleri kullanıldı.



Güvenlik Komitesi de açıklamasında Neelum-Jhelum hidroelektrik projesinin uluslararası sözleşmeler ihlal edilerek kasıtlı bir şekilde hedef alındığını belirtti. Açıklamada, Hindistan’ın Pakistan’da “terör kampları” olduğu iddiası reddedildi. Hindistan’ın “bölgede bir cehennemin ateşini yaktığını” belirten komite, bunun sonuçlarının sorumluluğunun Hindistan’da olduğunu belirtti. Komite, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak “Hindistan’ın tahrik edilmeden gerçekleştirdiği yasa dışı eylemlerinin ağırlığını tanıyıp fark etmelerini” istedi.

Hindistan güvenlik güçleri, Hindistan yönetimindeki Keşmir'in güneyindeki Pampore'nin Wuyan bölgesi yakınlarındaki caddede devriye gezdi.

HİNDİSTANLI YETKİLİLERDEN BASIN TOPLANTISI



Hindistalı yetkililer, Pakistan’a yönelik saldırıların ardından bugün sabah saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi.



The Times of India’nın aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Vikram Misri ve askeri yetkililer Sofiya Qureshi ve Vyomika Singh, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Basın toplantısı, Pahalgam’da turistlerin üzerine ateş açıldığı saldırının görüntüleri ile başladı. Misri, turistlere yönelik saldırıdan Leşker-i Tayyibe isimli grubu sorumlu tuttu. Saldırıyı üstlenen TRF isimli grubun Leşker-i Tayyibe isimli grupla bağlantılı olduğunu sözlerine ekleyen Misri, söz konusu saldırının Keşmir’in Hint kontrolü altındaki bölgesindeki normalliği bozmayı hedef aldığını söyledi.



Misri, saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmalar sonucunda saldırının Pakistan ile bağlantılarının tespit edildiğini ileri sürdü. Bakan Misri, saldırının ardından Pakistan'ın "terör altyapısına karşı" herhangi bir şey yapmadığını kaydetti, saldırılarının Pakistan'daki "terör altyapısını yok etmeyi amaçladığını" savundu. ORDU SÖZCÜSÜ: SALDIRILAR YAKLAŞIK YARIM SAAT SÜRDÜ



Hindistan ordu sözcüsü de basın toplantısında "operasyona" dair açıklamalarda bulundu. Sözcü, "Sindoor Operasyonu" adını verdikleri saldırıların yaklaşık yarım saat sürdüğü bilgisini verdi. Ordu Sözcüsü, "terör kamplarının" saldırılarda tamamen imha edildiğini sözlerine ekledi.



Sözcüsünün açıklamasında, hedeflerin istihbarat bilgilerine göre seçildiği ve hedef alınan yerlerin sivil altyapıdan uzak durulacak ve sivillere zarar verilmeyecek şekilde seçildiği savunuldu. Askeri yetkililer toplantıda ayrıca hedef alınan noktalar ve neden hedef alındıkları hakkında bilgi verdi. Askeri yetkililer, vurulan hedeflerin "teröristlerin eğitim kampları" olduğunu iddia etti. Açıklamada "ikincil zararların yaşanmaması için niş teknoloji silahların kullanıldığı" savunuldu.



PAKİSTAN: HİNDİSTAN, SALDIRI SIRASINDA BARAJLARI HEDEF ALDI



Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.



Dawn'ın haberine göre, ISPR Genel Müdürü Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlediğini belirtti. Chaudhry, saldırıda bir caminin hedef alındığını aktardı.



Chaudhry, saldırılarda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, "Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.



Pakistan ordu sözcüsü de daha sonra yaptığı açıklamada, Hindistan'ın saldırı sırasında barajları hedef aldığını bildirdi.



Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir'de yıkıma sebep oldu

PAKİSTAN SAVUNMA BAKANI ASİF: HİNDİSTAN'IN SALDIRILARI KORKAKÇA



Geo News'un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın saldırılarını "korkakça" şeklinde niteleyerek kınadı.



Saldırıların sivil bölgelere düzenlendiğini belirten Asif, "Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz. Yalnızca sivillere saldırmakla kalmadılar, aynı zamanda bunu kendi hava sahalarından yaptılar" ifadelerini kullandı.



Dawn'ın haberine göre, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Pakistan ordusunun Hindistan'a ait iki uçağı düşürdüğü bilgisini doğrulayarak, "Şu anda Hindistan'ın saldırganlığına karşılık veriyoruz" dedi.



Tarar, Başbakan Şahbaz Şerif'in, yerel saatle 10.30'da Ulusal Güvenlik Komitesini toplama kararı aldığını açıkladı. Pakistan'ın Pencap eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği nedeniyle Pencap'taki eğitim kurumları yarın kapalı kalacak" ifadesini kullandı.



HİNDİSTAN: SİNDOOR OPERASYONU'NU BAŞLATTIK



Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu.



Altı bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Pakistan'a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı vurgulandı.



Hindistan hükümetinden de "Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi" açıklaması geldi.



Hindistan'ın Pakistan'da vurduğu noktalar

HAKAN FİDAN'DAN TELEFON GÖRÜŞMESİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı. TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X sosyal medya platformundan, Hindistan ve Pakistan arasındaki durumu yakından takip ettiğini belirtti. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin değerlendirmeleriyle hemfikir olduğunu belirterek durumun hızlıca sonlanmasını için Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı yaptı. BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.



BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu bildirdi. İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz" ifadelerini kullandı. RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA Rusya Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin olarak çarşamba sabah saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada, Hindistan ve Pakistan arasında artan askeri çatışmadan derin endişe duyulduğu belirtildi. "Terör eylemlerini güçlü bir şekilde kınadığını" belirten bakanlık, her iki tarafa da itidal çağrısı yaptı. ÇİN: YAPICI BİR ROL OYNAMA İSTERİZ Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian da bugün düzenlenen basın toplantısında konuya dair değerlendirmede bulundu. Lin, "Uluslararası topluma birlikte çalışmak ve mevcut gerilimleri hafifletmek için yapıcı bir rol oynamaya devam etmek isteriz" diye konuştu. İRAN “DERİNDEN ENDİŞELİ”



İran Dışişleri Bakanı İsmail Bekayi de Tahran’ın “Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerilim karşısında duyduğu derinden endişeyi” dile getirdi, her iki ülkeyi de itidalli olmaya çağırdı.



Pakistan ile sınırı bulunan ve Hindistan ile iyi ilişkileri olan İran, geçen ay iki ülke arasında arabuluculuk yapmayı teklif etmişti.

FRANSA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI, İNGİLTERE'DEN YARDIM TEKLİFİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da tırmanışı önlemek için Hindistan ve Pakistan'ı itidalli olmaya çağırdı. İngiltere de iki ülke arasında yaşanan gerilimin düşürülmesi için yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi. AZERBAYCAN, HİNDİSTAN'I KINADI Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınayarak, Pakistan halkı ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin daha da artmasından endişe duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Pakistan'a yönelik, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan askeri saldırıları kınıyoruz. Pakistan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyor, masum kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm tarafları itidalli davranmaya ve ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

ALMANYA: GERİLİMİN TIRMANMASI ENGELLENMELİ Almanya da Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamasında gerilimin “tırmanmasının engellenmesi gerektiğini” vurguladı.

İSVİÇRE'DEN DİYALOG VE İTİDAL ÇAĞRISI İsviçre de Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin endişe verici olduğunu belirterek, taraflara itidalli olma ve diyalog kurma çağrısında bulundu.



İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin paylaşımda bulundu.



Bu çatışma tırmanışının kimseye faydasının olmadığı belirtilen paylaşımda, "Hindistan ve Pakistan arasındaki artan gerginlikler endişe verici. Her iki tarafa da azami derecede itidalli olma ve gerginliği azaltmak için diyalog kurma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Hindistan'ın Pampore kentindeki Wuyan bölgesinde tanımlanamayan bir hava aracı enkazı bulundu. Fotoğraf: AA

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