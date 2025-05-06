Hindistan, Pakistan'ı vuruyor

Pakistan Başbakanı Şerif de, "Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir." dedi.

Pakistan ordusunun sözcüsü yaptığı açıklamada, Hindistan ’ın kısa bir süre önce Pakistan topraklarına üç ayrı bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan 'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurarak, "Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan'ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak" dedi.

Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

KEŞMİR SALDIRISI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Keşmir'de 26 Hindistanlı turistin saldırı sonucu ölmesinin ardından Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon yükselmişti.



Nükleer güce sahip iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, son yılların en düşük seviyesine geriledi.



Bölgede sınır çatışmaları zaman zaman devam ederken; iki ülke karışılıklı olarak hava sahalarını da kapatmıştı.

KEŞMİR NEDEN ÖNEMLİ?

Keşmir, Pakistan ve Hindistan arasında 78 yıldır çözülemeyen bir sorun. Doğrudan veya dolaylı oluşturduğu gerginlikler sebebiyle 4 defa savaş çıkmasına neden olan Keşmir meselesi, iki nükleer güç arasında en önemli konuların başında geliyor.

Keşmir sorunu, bölgede İngiliz hakimiyetinin sona erdiği 1947'den önceye dayanıyor. Ancak iplerin kopması, İngilizlerin gidişiyle başladı.



1947'de İngiltere Hindistan'dan çekilirken, Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı.



Nüfusun büyük bölümü Müslüman olan Keşmir halkı Pakistan'ı tercih etse de dönemin Prensi Hindistanla birleşme kararı aldı.



Bu kararın ardından iki ülke arasında iki yıl süren bir savaş patlak verdi.



Ateşkesin sonunda Pakistan bölgeden çekilmedi ve Keşmir iki ülke arasında fiilen bölündü.



Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Bölge, Hindistan ile Pakistan arasında mücadele alanı haline geldi.

KRİZE ÇİN DE DAHİL OLDU



Ardından krize Çin de dahil oldu. Hindistan ile sınır anlaşmazlığı yaşayan Çin, 1956'dan 1962'ye kadarki dönemde Keşmir'in doğusundaki Aksai-Çin yaylasını adım adım ele geçirdi.

1965'te Pakistan ile Hindistan Keşmir için bir kez daha savaştı. 1972'de imzalanan Şimla Anlaşması ile Keşmir'de, Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölgeler, Kontrol Hattı adıyla ayrıldı.



Hint yönetimine duyulan öfke, kitlesel gösterilere, silahlı direnişe ve Pakistan destekli militan grupların yükselişine sahne oldu. Bu süreçte hem Hindistan hem Pakistan kendini nükleer güç olarak ilan etti.



1999'da, Hindistan ordusu ile Pakistan destekli güçler arasında kısa ama şiddetli çatışmalar yaşandı. Ancak iki ülkenin peş peşe nükleer silah denemesi yapması, olası bir savaşın boyutları konusunda endişelere yol açtı.



2000'li yıllardaki diyalog çabalarından da bir sonuç alınamadı. Son olarak 2019'da 40 Hindistan askerinin militanların saldırısında öldürülmesi sonrası bir kez daha savaş patlak verdi.



Hindistan, Pakistan topraklarına 50 yıl sonra ilk kez hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarına Pakistan da yanıt verdi ve iki ülkenin savaş uçakları arasında kısa süreli it dalaşı yaşandı. Hindistan aynı yıl Cammu Keşmir'in özel statüsünü iptal etti ve bölgeyi ikiye ayırdı.



Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet olma özelliği taşıyor.



Karşılıklı ihlallere sahne olan Kontrol Hattı'ndaki çatışmalar nedeniyle iki ülke, sık sık savaşın eşiğine geliyor.



Bölgede kırılgan bir güvenlik durumu var. Öyle ki eski ABD başkanı Bill Clinton Keşmir'i "dünyanın en tehlikeli yeri" olarak tanımlamıştı.



birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Keşmir'in geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesi çağrısına rağmen Keşmirliler kendi kaderini tayin edemiyor.

