Hindistan polisi: Ele geçirilen 200 kilo esrarı fareler yedi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir mahkeme, polisten uyuşturucu kaçakçılığı davalarında delil olarak ele geçirilen esrarları göstermesini istedi.



Yargıç Sanjay Chaudhary, mahkemenin polisten ele geçirilen uyuşturucuyu kanıt olarak göstermesini istediğinde, 195 kg esrarın fareler tarafından "yok edildiğinin" söylendiğini söyledi.



386 kg uyuşturucu içeren başka bir olayda polis, esrarın "bir kısmının" "fareler tarafından yendiğini" belirten bir rapor hazırladı.



Yargıç Chowdhury, polis tarafından ele geçirilen yaklaşık 700 kilo esrarın Mathura bölgesindeki polis karakollarında olduğunu ve "hepsinin fare istilası tehlikesi altında olduğunu" söyledi.



2017'de doğudaki Bihar eyaletinde polis, devletin alkol satışını ve tüketimini yasaklamasından bir yıl sonra, el konulan binlerce litre alkolü farelerin tükettiğini söylemişti.



2018'de Assam eyaletinde arızalı bir para çekme makinesini tamir etmeye gelen teknisyenler, 1,2 milyon rupiden daha değerli kağıt paraların parçalanmış olduğunu ve şüphelilerin fareler olduğunu söylemişti.