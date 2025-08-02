Hindistan, Rus petrolünü durdurmadı

Rus haber ajansı TASS'ın, Hindistan hükümetinden isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ülkedeki devlete ait rafinelerin yaptırımlar nedeniyle Rus petrolü alımını durdurduğu iddialarına yer verildi.



Hindistan'ın yasalara uyumlu şekilde Rus petrolü aldığına işaret eden kaynak, "Rus petrolü hiçbir zaman yaptırım altında olmamıştır ve halen de ne ABD ne de Avrupa Birliği tarafından yaptırım altında değildir. Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatını durdurduğuna dair herhangi bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.



Ajansa konuşan kaynak, Rus petrolü alımlarına fiyat ve ekonomik unsurlar doğrultusunda karar verildiğine işaret etti.



Hindistan merkezli ANI haber ajansına konuşan kaynaklar da ülkenin Rusya'dan petrol alımını sürdürdüğünü bildirdi.



Hindistan'ın devlet petrol rafinelerinin Rusya'dan petrol satın alma işlemlerini kademeli olarak azaltmaya başladığı haberleri kamuoyuna yansımıştı.



ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol satın almayacağını duyduğunu ve bunun "iyi bir adım" olduğunu söylemişti.



Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan, Ukrayna savaşının ardından Rus petrolünün deniz yoluyla en büyük ithalatçısı konumuna gelmişti.