Hindistan Sağlık Bakanı: En düşük ölüm oranı bizde

Günlük vaka sayılarının hergün rekor kırdığı, oksijen tüpü kuyruklarının haberleri konu olduğu Hindistan'da sağlık bakanından ilginç bir açıklama geldi. Corona virüsle mücadelelerinin başarılı olduğunu savunan bakan, "Dünyada en düşük ölüm oranı bizde" dedi.

Anadolu Ajansı 30.04.2021 - 12:38 | Son Güncelleme : 30.04.2021 - 12:40

Hindistan Sağlık Bakanı: En düşük ölüm oranı bizde

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Günlük yeni tip corona virüs vaka sayısında son haftalarda rekorlar kıran Hindistan'da Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, hükümetin Covid-19 salgınıyla mücadelesini savundu.

BBC'nin haberine göre, Vardhan, Hindistan'ın dünyada Covid-19 kaynaklı en düşük ölüm oranına sahip olduğunu ve ülkenin oksijen kaynaklarının yeterli olduğunu söyledi.

Vardhan, yurtdışından gönderilen yardımlar da dahil oksijenin birçok kaynaktan temin edildiğini, depolama ve soğutma tankerlerinin hazırlandığını belirtti.

KREMATORYUM TALEBİ

Öte yandan bir üst düzey polis memuru, yetkililerden, Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için daha fazla krematoryum kurulmasını istedi.

Polis memuru, Covid-19 nedeniyle ölenlerin krematoryum olmayan yerlerde aile üyeleri tarafından yakılmak zorunda olduğunu ifade etti.

YARDIM ULAŞTI

Bu arada Hindistan'a bugün ABD'den yüzlerce oksijen yoğunlaştırıcı ve solunum cihazı içeren acil tıbbi malzeme sevkiyatı ulaştı.

UÇUŞ YASAĞI KARARI

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uluslararası hava yolu seferlerini askıya alma kararının 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 400 BİNE YAKLAŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya yükselirken ölenlerin sayısı 208 bin 330'a ulaştı.

Hindistan'ın 14 eyaletinde günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda.

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