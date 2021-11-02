Hindistan sıfır emisyon takvimini açıkladı

Dünyaya en çok karbon salan ülkelerin başında gelmesine rağmen, nüfusa oranla en az salan ülke olan Hindistan, sıfır karbon hedefini açıkladı.

Dünyanın büyük ekonomileri içerisinde hedefini en geç açıklayan ülke olan Hindistan, 2070 yılı itibarıyla sıfır karbona ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından Glasgow'daki COP26 iklim zirvesinde yapılan açıklamada, Hindistan'ın 2070 yılına kadar karbon nötr hale geleceği duyuruldu.

‘DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 17’SİNE RAĞMEN SALINAN KARBONUN YÜZDE 5’İNDEN SORUMLU’

Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan’ın dünyanın en büyük sera gazı salan ülkeleri olduğuna dikkat çeken Modi, zirvede yaptığı konuşmada, Hindistan'ın gezegen nüfusunun yüzde 17'sine sahip olduğunu ancak küresel emisyonların yüzde 5'inden sorumlu olduğuna dikkat çekti.

YEMEK SEÇİMLERİ VE PAKETLEME VURGUSU

Modi, konuşmasında, “Kontrol altına alınması gereken sadece sera gazı emisyonları değil” derken, insanları, konu yemekleri olduğunda yaptıkları seçimleri ve satın aldıkları ürünlerin nasıl paketlendiğini düşünerek daha sürdürülebilir bir yaşam sürmeye çağırdı.

“Akılsız ve yıkıcı tüketim yerine, dikkatli ve bilinçli kullanıma ihtiyacımız var” diyen Modi, “Milyarlarca insan tarafından yapılan bu seçimler, iklim değişikliğine karşı mücadeleyi bir adım öteye taşıyabilir” şeklinde konuştu.

ABD, İNGİLTERE VE AB 2050 OLARAK DUYURMUŞTU

Yapılan araştırmalarda, dünyanın küresel emisyonları 2030 yılına kadar yarıya indirmesi ve 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşması gerektiği belirtilirken, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği, yayılan sera gazı miktarının ormanlar, mahsuller ve topraklar tarafından yakalanabileceği net sıfıra ulaşmak için 2050 yılını hedef tarih olarak belirledi.