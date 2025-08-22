Hindistan, toplatılan köpekleri yeniden serbest bırakacak

Hindistan Anayasa Mahkemesi, kısırlaştırma ve aşılamadan geçirilen köpeklerin yeniden serbest bırakılmasına karar verdi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki köpek saldırıları ve kuduz vakaları nedeniyle ölümlerin artması üzerine alınan karar mahkemece revize edildi.



Mahkeme, bu bölgedeki köpeklerin toplatılmasına ilişkin kararın kapsamını tek tip ulusal bir politika geliştirilmesi için ülke çapına yaydı.



Kararda, kuduz virüsü taşıyan ya da saldırgan davranışlar sergileyen köpeklerin kapsam dışında tutulacağı kaydedildi.



Mahkeme, ayrıca sahipsiz köpeklerin kamuya açık alanlarda beslenmesinin yasaklanmasına ve köpekler için özel beslenme alanları oluşturulmasına karar verdi.

