Hindistan ve Filipinler’de kuş gribi salgını

Dünya corona virüsü salgınıyla mücadele ederken Hindistan ve Filipinler’de yeni bir salgın korkusu başladı.



Yerel yetkililerin yaptığı açıklamalara göre iki ülkede bıldırcın, tavuk ve ördekler yeni bir kuş gribi salgını tespit edildi.



Tespit edilen H5N6 virüsünün kuş gribinin hızlı yayılan bir türü olduğu bildirildi. Filipinler Tarım Bakanı William Dar ülkenin Nueva Ecija bölgesindeki bir çiftlikte şimdiye kadar bin 500’den fazla bıldırcının virüs nedeniyle telef olduğunu açıkladı.



Bakan Dar ülke genelinde itlaf edilen hayvan sayısının ise 12 bini aştığını belirtti.



Hindistanlı yetkililer de 4 bine yakın hayvanın salgını önlemek amacıyla öldürüleceğini aktardı.



Bakanlıkta çalışan salgın hastalıklar uzmanı Dr. Arlene Vytiaco henüz virüsün bulaştığı bir insan tespit edemediklerini söyledi. Dr. Vytiaco bu grip türünün insanlara bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu aktardı.



Yetkililer henüz salgının kaynağını tespit edemediklerini açıkladı.

CORONA VİRÜS İÇİN AŞI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?