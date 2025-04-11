Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağışlar: 92 kişi öldü

Hindistan ve Nepal’de çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda en az 92 kişi hayatını kaybetti. Meteorologlar, bölgede etkili olan mevsim normallerinin dışındaki yağışların devam edeceği tahmininde bulundu.



Hindistan’ın batı bölgelerinde sıcak hava dalgası etkili olurken, ülkenin doğu ve iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü (IMD) 9 Nisan Çarşamba günü ülke için tehlike uyarısı yapmıştı.

Hindistan’ın doğusundaki Bihar eyaletinde şiddetli yağışlarla bağlantılı yaşanan olaylarda en az 64 kişi hayatını kaybetti. Yerel basına yansıyan haberlere göre, ülkenin en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş’te de 20’yi aşkın kişi yaşamını yitirdi.



NEPAL’DE EN AZ 8 KİŞİ ÖLDÜ



Nepal Ulusal Afet Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre, komşu ülkede de yıldırım düşmesi ve şiddetli yağışlar sebebiyle en az sekiz kişi öldü.



Hindistan’ın hava durumu ofisi, ülkenin iç ve doğu kesimlerindeki gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım ve şiddetli fırtınaların cumartesi gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

IMD, geçen hafta yaptığı açıklamada, Hindistan’ın mevsim normallerinden çok daha sıcak bir nisan ayı yaşayacağını kaydetmişti.