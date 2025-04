Hindistan ve Pakistan güçlerinden karşılıklı ateş: Keşmir’de neler oluyor?

Hindistanlı yetkililerin saldırıyı düzenleyenlerin " Pakistan 'dan geldiği" suçlamasında bulunmasının ardından Pakistan ve Hindistan güçlerinin ihtilaflı Keşmir bölgesinde karşılıklı ateş açtığı belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) ise bölgedeki iki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan’a “azami itidal” çağrısında bulundu. ÇATIŞMAYI KİM BAŞLATTI? The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Keşmir’in Pakistan yönetimindeki bölgesinde hükümet yetkilisi olan Syed Ashfaq Gilani, cuma günü Agence France-Press (AFP) haber ajansına yaptığı açıklamada, Pakistan ve Hindistan güçlerinin iki ülkeyi birbirinden ayıran kontrol hattı boyunca karşılıklı ateş açtığını söyledi. Yetkili, “Sivil nüfusa ateş açılmadı” bilgisini verdi. Hindistan ordusu da “küçük silahların sınırlı bir şekilde ateşlendiğini” doğrulayarak çatışmayı başlatanın Pakistan olduğunu iddia etti, buna “etkili bir şekilde karşılık verildiğini” belirtti.

Her iki ülkenin de tamamında hak iddiasında bulunduğu Keşmir’de yaşandığı belirtilen çatışma konusunda Pakistan’dan henüz bir açıklama gelmedi.



Öte yandan, Hindistan Kara Kuvvetleri Başkanı Upendra Dwivedi’nin bugün Hindistan’ın yönetimindeki Keşmir topraklarındaki Srinagar’da üst düzey bir güvenlik incelemesine liderlik etmesi bekleniyor.



Turistlere ateş açılan saldırının ardından Hindistan ordusu geniş çaplı bir “ara ve yok et” operasyonu başlatmış, söz konusu çalışmalara insansız hava araçları da eşlik etmişti. Hindistan, Keşmir Vadisi’ndeki asker sayısını da artırma yoluna gitmiş, biri Hindistan, ikisi Pakistan vatandaşı olduğu söylenen üç saldırı şüphelisini yakalamak için çalışma başlatılmıştı.



Keşmir’in Hindistan kontrolündeki kısmında bulunan yetkililer, bugün erken saatlerde iki “şüpheli militanın” evlerini yıktı.



BM’DEN “AZAMİ İTİDAL” ÇAĞRISI



İki ülke arasındaki gerilim tırmanırken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stéphane Dujarric, perşembe günü ABD’nin New York kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her iki hükümete de seslenerek “azami itidal” gösterme çağrısında bulundu, hükümetlerden “durumun ve gelişmelerin daha da kötüye gitmemesini sağlamalarını” istedi.

Dujarric, “Pakistan ve Hindistan arasındaki her türlü meselenin anlamlı bir karşılıklı etkileşim yoluyla barışçıl bir şekilde çözülebileceğine ve çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.



HİNDİSTAN’DAN DİKKAT ÇEKİCİ ASKERİ TATBİKAT



Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Dwivedi’nin başkente olan ziyareti bölgedeki askeri ve diplomatik faaliyetlerde keskin bir artışa da işaret ediyor. Analistler, Hindistan’ın dün havada ve denizde başlattığı büyük çaplı askeri tatbikatlarının “askeri bir eylemin yolunu açabileceğini” söylüyor.



Hindistan Hava Kuvvetleri’nden Gagan Shakti, son gelişmelerin ışığında, Rafale savaş uçaklarının da katıldığı “Gagan Shakti” tatbikatlarının “ilave bir aciliyet kazandığı” yorumunda bulundu. Hindistan donanması da bu bağlamda karadan havaya füzelerini denedi.



PAHALGAM’DAKİ SALDIRI GERİLİMİ TIRMANDIRDI



Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.



Saldırı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü. Modi, başkente varışının hemen ardından üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti. Hint yetkililer, saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunmuştu.



Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.



PAKİSTAN SUÇLAMALARI REDDEDİYOR



Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.



Pakistan hükümeti, ayrıca Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını duyurmuştu. İslamabad yönetimi, Hindistan'la 1971’deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı (LOC) kuran Simla Antlaşması’nı da askıya alabileceğini ima etmişti.