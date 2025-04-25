Hindistan ve Pakistan güçlerinden karşılıklı ateş: Keşmir’de neler oluyor?

Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin ölümünün ardından Hindistan-Pakistan hattındaki gerilim tırmanıyor.

Hindistanlı yetkililerin saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunmasının ardından Pakistan ve Hindistan güçlerinin ihtilaflı Keşmir bölgesinde karşılıklı ateş açtığı belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) ise bölgedeki iki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan’a “azami itidal” çağrısında bulundu.



ÇATIŞMAYI KİM BAŞLATTI?



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Keşmir’in Pakistan yönetimindeki bölgesinde hükümet yetkilisi olan Syed Ashfaq Gilani, cuma günü Agence France-Press (AFP) haber ajansına yaptığı açıklamada, Pakistan ve Hindistan güçlerinin iki ülkeyi birbirinden ayıran kontrol hattı boyunca karşılıklı ateş açtığını söyledi. Yetkili, “Sivil nüfusa ateş açılmadı” bilgisini verdi.



Hindistan ordusu da “küçük silahların sınırlı bir şekilde ateşlendiğini” doğrulayarak çatışmayı başlatanın Pakistan olduğunu iddia etti, buna “etkili bir şekilde karşılık verildiğini” belirtti.

Üç Hindistan ordu yetkilisi de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Pakistan askerlerinin bir Hindistan mevzisine ateş açmak için küçük silahlar kullandığını anlattı. Kurum politikalarına uymak için kimliklerinin gizli kalması koşuluyla konuşan yetkililer, Hindistan askerlerinin buna karşı “misilleme yaptığını” ve olayda ölen ya da yaralanan olduğu yönünde bir bilgi bulunmadığını belirtti.



İKİ "ŞÜPHELİNİN" EVLERİ YIKILDI

