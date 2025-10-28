Hindistan, yapay yağmur için denemelere başladı

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Yeni Delhi'de yıl boyu yaşanan büyük çaplı hava kirliliği sorunu, kış ayları yaklaştıkça şiddetini artırıyor.



Buna göre hükümet, kentteki hava kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla atmosfere belirli kimyasalların salınarak yağışın teşvik edilmeye çalışılmasını içeren "bulut tohumlama" yöntemine başvurdu.



Gerekli kimyasal bileşenler, uçaklar aracılığıyla öğle vakti kentin bazı bölgelerinde iki ayrı tur şeklinde havaya salındı.



Öte yandan, hava durumu tahminleri başkentte yağış ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.



Ayrıca, kasım sonuna kadar daha fazla bulut tohumlama denemeleri planlanıyor.