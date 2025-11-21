Hindistan’a ait savaş uçağı Dubai Airshow’da düştü
21.11.2025 14:36
AFP
AFP
Hindistan’a ait Tejas savaş uçağı Dubai Airshow’daki gösteri uçuşu sırasında alev alarak yere çakıldı.
Hindistan yapımı bir savaş uçağı, Cuma günü düzenlenen Dubai Airshow’daki uçuş gösterisi sırasında düştü.
AFP’ye konuşan bir görgü tanığı ile yetkililerin aktardığına göre, Tejas tipi savaş uçağı alçak bir dönüş manevrası gerçekleştirdikten sonra yaklaşık 1,6 kilometre uzaklıkta alev alarak yere çakıldı.
Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.