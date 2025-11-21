Hindistan’a ait savaş uçağı Dubai Airshow’da düştü

Hindistan yapımı bir savaş uçağı, Cuma günü düzenlenen Dubai Airshow’daki uçuş gösterisi sırasında düştü.

AFP’ye konuşan bir görgü tanığı ile yetkililerin aktardığına göre, Tejas tipi savaş uçağı alçak bir dönüş manevrası gerçekleştirdikten sonra yaklaşık 1,6 kilometre uzaklıkta alev alarak yere çakıldı.

Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.