Hindistan'a ait uçak, yolcunun rahatsızlanması üzerine Karaçi'ye acil iniş yaptı

Hint hava yolu şirketi Spice Jet Havayollarına ait uçak, Ahmedabad-Dubai seferi sırasında bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Pakistan'ın Karaçi şehrine acil iniş yaptı.

Hindistan'a ait uçak, yolcunun rahatsızlanması üzerine Karaçi'ye acil iniş yaptı

merkezli bir televizyon kanalının haberine göre, 'ın Spice Jet Havayollarına ait yolcu uçağı Ahmedabad’dan Dubai'ye gidiyordu. Kalkıştan 45 dakika sonra bir yolcu şekerinin düşmesi sebebiyle bilincini kaybetti.

Boeing 737 tipi uçağın pilotu, Karaçi Hava Trafik Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek iniş için izin istedi.

Verilen iznin ardından Hint hava yolu şirketine ait , Cinnah Uluslararası Havalimanı’na yerel saatle 09.20’de acil iniş yaptı.

Karaçi’de yapılan müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumu stabil hale geldi. Hava yolu şirketi ve yolcular, Pakistanlı sağlık ekibine teşekkür etti.

Yakıt ikmali yapılan uçak, yerel saatle 11.00’de Karaçi’den Dubai’ye doğru havalandı.

14 Ekim’de bir başka Hint hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, benzer bir sebeple Karaçi’ye acil iniş yapmıştı.

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