Hindistan'a misilleme: Pakistan yüksek hızlı füzeyle operasyona başladı

Pakistan ordusu, Hndistan güçlerine karşı "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nu başlattığını açıkladı.

Hint ordusu, bu sabah yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Pencap'taki bir hava üssünü hedef almak için yüksek hızlı füze kullandığını duyurdu.

Ordunun açıklamasında, "Karşılık olarak Hindistan Pakistan'daki radar sistemlerini ve teknolojik üsleri hedef aldı. Pakistan 26 noktada hava saldırısı denedi. Hint Keşmir'deki sağlık ve eğitim tesislerini hedef aldı" denildi.

Hindistan'ın topçu ateşine karşılık Pakistan ordusuna zarar verdiğini öne süren ordu, Pakistan'ın sınırdaki asker konuşlandırmasını artırdığını bildirdi.

Hint ordusu, "Bazı Hint askeri üsleri̇ndeki ekipman ve personelde sınırlı hasar meydana geldi" diye ekledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ise "Hindistan burada durursa biz de burada durmayı düşünüyoruz. ABD Dışişleri Bakanına güvenlik durumunun hafifletilmesi konusunda topun Hindistan sahasına olduğunu söyledim" açıklamasını yaptı.



HİNDİSTAN DA ASKERİ ÜSLERİ HEDEF ALDI

Pakistan ordusu, sabaha karşı Hindistan'ın bir kez daha füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Askeri üslere düzenlenen saldırıda can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.



Pakistan Ordusu, Hindistan'ın saldırılarında 3 askeri üssün hedef alındığını açıkladı, Rawalpindi'deki Nur Han üssünün bu üslerden biri olduğu duyuruldu. Pakistan hava kuvvetlerinin saldırılardan etkilenmediği bilgisi paylaşıldı.

Füzelerin büyük kısmının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, edilemeyenlerin ise hedefleri vuramadığı bildirildi. Saldırıda kullanılan füzelerin elektronik imzalarına sahip olduklarını söyleyen Ordu sözcüsü, "Füzelerin nereden geldiğini biliyoruz" dedi.

Pakistan hava sahasının tüm uçuşlara yaklaşık 9 saat boyunca kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Hindistan'a bu saldırıların cevabı verilecek denildi.

