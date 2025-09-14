Hindistan'da 5,8 şiddetinde deprem

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), depremin Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde yaşandığını açıkladı.



Açıklamada, yerel saatle 16.41'de meydana gelen depremin, 5 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.



Deprem komşu ülkeler Bangladeş ve Butan'da da hissedildi.



Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmedi.