Hindistan'da 6 bebek yangında öldü: Hastane müdürü tutuklandı

Hindistan'daki bir bebek hastanesinin acil çıkışı olmayan kalabalık bir yeni doğan ünitesinde çıkan yangın sonucunda altı bebek yaşamını yitirdi. Hindistan polisi tarafından yapılan açıklamada hastanenin ruhsatsız sahibinin ve bir doktorun tutuklandığı bildirildi.

Hindistan'da 6 bebek yangında öldü: Hastane müdürü tutuklandı

'ın başkenti Yeni Delhi'deki New Born Baby Care hastanesinde cumartesi gecesi geç saatlerde çıktı.

İlk dakikalarda, yangını fark eden ve içerideki yeni doğan bebekleri kurtarmak için alevlerin arasına dalan görgü tanıkları oldu.

Kötü mimari tercihleri, aşırı kalabalık ve güvenlik düzenlemelerine uyulmaması nedeniyle Hindistan'da yangınlar sıkça yaşanıyor.

Hindistan'da 6 bebek yangında öldü: Hastane müdürü tutuklandı - 1 Yangının çıktığı bebek hastanesinde yeni doğanların kaldığı ünitelerden biri.

BEBEK HASTANESİNDE İHMALLER ZİNCİRİ

Polis yetkilileri yaptığı açıklamada hastanenin “yangın kaçış sistemine sahip olmadığını” söyledi.

Ruhsatının süresi mart ayında dolan hastane sahibi, daha önce izin verilen yatak sayısının iki katından fazlasını yeni doğan ünitesine doldurmuştu.

Yetkililerin açıklamasına göre, hastanenin beş yatağa kadar izni vardı ancak 10'dan fazla yatak yerleştirilmişti.

Tüm bu ihmaller göz önünde bulundurularak hastane müdürü ve bir doktor polisi tarafından tutuklandı.

Yangından canlı çıkarılan beş bebek ise hala başka bir hastanede tedavi görüyor.

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