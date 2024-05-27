Hindistan'da 6 bebek yangında öldü: Hastane müdürü tutuklandı

Hindistan 'ın başkenti Yeni Delhi'deki New Born Baby Care hastanesinde cumartesi gecesi geç saatlerde yangın çıktı. İlk dakikalarda, yangını fark eden ve içerideki yeni doğan bebekleri kurtarmak için alevlerin arasına dalan görgü tanıkları oldu. Kötü mimari tercihleri, aşırı kalabalık ve güvenlik düzenlemelerine uyulmaması nedeniyle Hindistan'da yangınlar sıkça yaşanıyor.

BEBEK HASTANESİNDE İHMALLER ZİNCİRİ



Polis yetkilileri yaptığı açıklamada hastanenin “yangın kaçış sistemine sahip olmadığını” söyledi.



Ruhsatının süresi mart ayında dolan hastane sahibi, daha önce izin verilen yatak sayısının iki katından fazlasını yeni doğan ünitesine doldurmuştu.



Yetkililerin açıklamasına göre, hastanenin beş yatağa kadar izni vardı ancak 10'dan fazla yatak yerleştirilmişti.



Tüm bu ihmaller göz önünde bulundurularak hastane müdürü ve bir doktor Hindistan polisi tarafından tutuklandı.



Yangından canlı çıkarılan beş bebek ise hala başka bir hastanede tedavi görüyor.