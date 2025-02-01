Hindistan'da 8 Maocu isyancı çatışmada öldü

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, polis, Maocu isyancıların Bijapur bölgesinde görüldüğü yönündeki istihbaratın ardından güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini açıkladı.



Ormanlık bir alanda Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını aktaran polis, burada ilk belirlemelere göre 8 isyancının öldürüldüğünü kaydetti.



Polis, bölgede operasyonun devam ettiğini bildirdi.

1967'DEN BU YANA SİLAHLI EYLEMLER YAPIYOR



Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.



İsyancılar, kabilelerin ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.



Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999'dan bu yana 8 bini sivil, 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.