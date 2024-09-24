Hindistan'da akıl almaz olay: 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı maymunlar engelledi

Hindistan'ın Yeni Delhi yakınlarında bulunan Baghpat kentinde bir maymun sürüsü 6 yaşındaki bir kıza cinsel istismarı engelledi.



Times of India'nın aktardığı habere göre Hindistan'ın Baghpat kentinde bir adam, 6 yaşındaki bir kızı kaçırdıktan sonra cinsel istismarda bulunmak üzere bir binaya götürdü. Bir grup maymun ise adama saldırarak engel oldu.



Adı açıklanmayan kız, eve geldiğinde durumu ailesine anlattı. Kızın, adam tarafından kaçırılmadan önce evlerinin önünde oynadığı belirtildi.

Evin çevresindeki güvenlik kameraları incelendiğinde adamın kızı dar bir sokağa doğru çektiği görüldü.

Adamın kimliğinin henüz belirlenemediğini söyleyen baba "Çocuğumu Beni öldürmekle tehdit etmiş, maymunlar olmasaydı kızım şimdiye kadar ölmüş olurdu" dedi.



Olaya dair soruşturma ise devam ediyor. Saldırganın yakındaki başka bir köyden olduğu tahmin ediliyor.