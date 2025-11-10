Hindistan'da araçta patlama: 8 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.



Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Yeni Delhi'deki Red Fort bölgesinde akşam saatlerinde bir araçta patlama meydana geldi.



Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlar hasar görürken, polis bölgeyi kordona aldı, şehirde alarm verildi.



Yeni Delhi Polisi sözcüsü yaptığı açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 11 kişinin yaralandığını açıkladı.



Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.