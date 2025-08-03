Hindistan'da arazi aracı su kanalına düştü: 11 kişi öldü

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'da 15 kişiyi taşıyan araç su kanalına düştü. Emniyet yetkilisi Vineet Jaiswal, olaya ilişkin açıklamada bulundu.



Jaiswal, Khargupur'daki tapınakta dua etmek üzere Motiganj Polis Karakolu bölgesinden Sihagaon'a seyahat edenlerden 11'inin, arazi aracının kanala düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.



Kanaldan hafif yaralı çıkarılan 4 kişinin bölge hastanesine kaldırıldığını aktaran Jaiswal, bu kişilere tıbbi müdahalenin yapıldığını kaydetti.



Yetkililer, kazanın nedenini araştırıyor.



Öte yandan Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, mağdurların ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.

