Hindistan'da asma köprü çöktü: En az 60 ölü

Son dakika haberi! Hindistan’da yerel medyanın aktardığına göre, Gujarat eyaletindeki Machchhu nehri üzerindeki bir asma köprü çöktü ve en az 60 kişinin ölümüne neden oldu. 30 kişi ise ağır yaralandı.

Yetkililer, olay esnasında köprüde yaklaşık 500 civarında insanın olduğunu belirterek, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.



Bununla birlikte çöken köprüün neredeyse 100 yıllık olduğu ve yakın zamanda yapılan bir tadilattan sonra tekrar açıldığı kaydedildi.

Hindistan'ın Gujurat eyaletinde bir asma köprü çöktü.

"ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR"

Kaynaklar, yaklaşık 100 kişinin olayda mahsur kalmasından korkulduğundan ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Yetkiler, olayın Ahmedabad'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Gujarat'ın Morbi bölgesinde gerçekleştiğini söyledi.



Hindistan Başbakanı Narenda Modi’nin ayrıca olayla ilgili olarak Gujarat Eyalet Başkanı Bhupendra Patel ile görüştüğü bildirildi. Başbakanlık Ofisi'ne (PMO) göre, Modi kurtarma operasyonları için ekiplerin acil seferber edilmesini istedi.Yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Başbakan Narendra Modi, Morbi'deki kazada yarananlara ve hayatını kaybedenlerin her birinin yakın akrabalarına maddi destekte bulunacağını açıkladı. Başbakan, Kurtarma operasyonları için ekiplerin acilen seferber edilmesini istedi.”