Hindistan'da asma köprü çöktü: 90 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Hindistan'ın Gujurat eyaletindeasma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi Macchu Nehri'ne düştü. Olayda en az 90 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hindistan'da asma köprü çöktü: 90 ölü

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Son dakika haberi! Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 90 kişi hayatını kaybetti.

Hint basınındaki habere göre, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında, üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu bir asma köprü çöktü.

Köprüdeki yüzlerce kişi Macchu Nehri'ne düşerken, en az 90 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hindistan'da asma köprü çöktü: 90 ölü - 1 Hindistan'ın Gujurat eyaletinde bir asma köprü çöktü.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Gujarat eyaleti bakanı Brijesh Merja, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp kişi sayısının henüz tespit edilemediğini aktardı.

Gujarat Emniyet Müdürü Ashish Bhatia ise çok sayıda kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Yerel basına düşen görüntülerde, bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü.

Bunun yanı sıra, çöken köprünün kısa süre önce yapılan bakımının ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor.

Hindistan'da asma köprü çöktü: 90 ölü - 2

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla" dedi.

Modi ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti.

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