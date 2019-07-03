Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında 6 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayıp.



NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Ratnagiri bölgesindeki yoğun yağışın dün akşam saatlerinde Tiware Barajı'nda neden olduğu taşkında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin kaybolduğunu belirtti.



Taşkın nedeniyle civardaki 7 köyün sular altında kaldığı, en az 12 evin yıkıldığı ve 20 aracın sürüklendiği kaydedildi.



Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.



Sahada, hükümet yetkilileri, emniyet güçleri ve gönüllülerden oluşan ilave kurtarma ekiplerinin de görev yaptığı ifade edildi.



Haber ajansı IANS tarafından yayımlanan haberde, 19 yıllık barajda sızıntı belirtileri görüldüğü ve yerel yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiği ancak barajda hiçbir onarım yapılmadığı ifade edildi.

