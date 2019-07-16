Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 4 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında en az 40 kişinin olduğu belirtiliyor.



Yerel basındaki haberlere göre, Mumbai'ye bağlı Dongri'de 4 katlı bir bina çöktü.



İtfaiye ve Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri, binanın enkazı altında kaldığı belirtilen en az 40 kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı.



Çöken binanın eski olduğu, bitişiğindeki binaların da itfaiye ekipleri tarafından güvenlik nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Çöken 4 katlı binanın 100 yıllık olduğu ifade ediliyor.