Hindistan'da bir asker havayolu personeline saldırdı

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Srinagar Havalimanı'nda bir yolcudan kabin bagajının izin verilen ağırlığın iki katı olması nedeniyle görevliler tarafından ek ücret talep edildi.



Ek ücreti ödemeyi reddeden yolcu, hava yolu personeline saldırdı. SpiceJet Airlines çalışanlarından birinin omurgasında kırıklar oluştuğu bildirildi.



Hindistan ordusuna mensup olduğu belirlenen saldırgan Ritesh Kumar Singh, hava yolu personeli tarafından "kışkırtıldığını" öne sürdü.



Bu arada, Singh'in hava yolu şirketi personeline saldırdığı görüntüler Hindistan basınında gündem oldu.



Görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Hindistan Ordusu konuya ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.