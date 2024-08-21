Hindistan'da bir bebek yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir bebek oyuncak sandığı yılanı ısırdı.

Hindistan'da bir bebek yılanı ısırarak öldürdü

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Rajauli bölgesinde 1 yaşındaki bebeğin ailesi, çocuklarının oyun oynadığı esnada gördüğü ve oyuncak sandığı yılanı ısırdığını söyledi.

Yılanın öldüğünü belirten aile, olayın ardından bebeğin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu, zehirsiz yılanın muson döneminde sık görülebildiğini kaydetti.

'ın Bihar eyaletinde temmuzda, zehirli yılan tarafından ısırılan bir kişi bu duruma öfkelenmiş ve yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürmüştü.

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