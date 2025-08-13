Hindistan'da bir kadın, Labubu'yu tanrı zannedip ibadet etti

Dünya çapında fenomen haline gelen, Hong Kong doğumlu sanatçı Kasing Lung’un yarattığı Labubu bebekleri bu kez sıra dışı bir olayla gündeme geldi.



Sosyal medyada yayılan bir videoda, Hindistanlı kadının, kızının “Labubu bir Çin tanrısı” sözlerine inanarak, dişlek ve sevimli görünümlü bu peluş oyuncağa ibadet ettiği görülüyor.

TikTok ve X’te hızla yayılan video hem güldürdü hem de “yanlış bilginin ne kadar kolay yayılabildiğine” dair yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar olayı “masumiyetin son nesli” olarak nitelerken, bazıları da kadının "her şeyde ilahi bir yön görebilmesini" övdü.

MİTOLOJİDEN ESİNLENDİ

Labubu fenomeni 2019’da, İskandinav mitolojisinden esinlenerek piyasaya sürüldü. BLACKPINK’ten Lisa, Rihanna ve Dua Lipa gibi ünlülerin lüks çantalarına taktığı bu oyuncaklar, koleksiyoncular arasında da hızla yayılarak fenomen halini aldı.

Ancak bazı kişiler, Labubu’nun “negatif enerji” taşıdığını iddia ederek onu korku filmi The Exorcist’teki şeytan figürü Pazuzu’ya benzetiyor.