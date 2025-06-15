Hindistan'da bu kez de helikopter düştü! Kayıp 6 kişi aranıyor

Hindistan'da kötü hava koşulları nedeniyle rotasını kaybeden 6 kişilik helikopterin düştüğü açıklandı.

Hindistan'da bu kez de helikopter düştü! Kayıp 6 kişi aranıyor

'ın yerel yayın kuruluşu ANI, 6 kişiyi taşıyan bir helikopterin kuzeydeki Uttarakhand eyaletinde düştüğünü bildirdi.

ANI'nin bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre , eyaletin Gaurikund bölgesinde kayboldu.

Uttarakhand Baş Bakanı Pushkar Singh Dhami, X gönderisinde Devlet Afet Müdahale Gücü (SDRF), yerel yönetim ve diğer kurtarma ekiplerinin yardım ve kurtarma operasyonlarına katıldığını söyledi.

Yayıncı India Today, yetkililerin helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle rotasını kaybettiğini söylediğini aktardı.

Hindistan'da geçtiğimiz hafta yolcu uçağı düşmüş, 240 kişi hayatını kaybetmişti.

242 kişilik yolcu uçağı düştü

242 kişilik yolcu uçağı düştü

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