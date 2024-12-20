Hindistan'da çarpışan tanker ve TIR alev aldı: 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Jaipur kentinde kimyasal madde taşıyan bir TIR akaryakıt istasyonu yakınlarında bir tankerle ve çok sayıda araçla çarpıştı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayda 30 kişinin yaralandığı, 28 yaralının durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda kimyasal maddenin çevreye yayılması sonucu alev alan çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıkları, kaza sırasında patlama meydana geldiğini ve patlama sesinin kilometrelerce uzaklıktan duyulduğunu ifade etti.