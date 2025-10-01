Hindistan'da çiçek kulesiyle rekor

Hindistan'da yüzlerce kadının dans ettiği bir festivalde dev çiçek kulesi oluşturuldu.

Hindistan'da çiçek kulesiyle rekor

'da düzenlenen festival için kulesi dikildi.

20 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığında. Kasımpatı, kadife, ve horoz ibiği çiçeklerinden oluşuyor. Yüzlerce kadın, festivalde devasa çiçek kulesi etrafında dans etti.

Festivalde hem aynı anda en fazla kişiyle yapılan dans,, hem de en yüksek kule rekoru kırıldı. Rekorların Guinness rekorlar kitabına girdiği belirtiliyor.

Hindistan'da yüzlerce kadının katıldığı Bathukamma Festivali, doğa, doğurganlık ve bereketi temsil ediyor.

11 katlı kulenin Bathukamma festivallerinde şimdiye kadar yapılan en yüksek çiçek kulesi olduğu belirtiliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...