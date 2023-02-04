Hindistan'da çocuk gelin operasyonu

Hindistan'da küçük yaşta evlilik olaylarıyla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Ülkenin doğusundaki Assam Eyaleti'nde polis, 18 yaşın altındaki kız çocuklarıyla evlenen veya evlilik baskısı yapan kişileri tespit etti.

Eyalet genelinde 2 bin 44 kişi gözaltına alındı. Reşit olmayan kız çocuklarına nikah kıyan din görevlileri de gözaltına alındı. 18 yaş altı evlilik Hindistan'da yasa dışı.

Ancak BM verilerine göre dünyada çocuk evliliklerinde ilk sırada yer alan Hindistan'da, her yıl yaklaşık 1,5 milyon kız çocuğunun evlendirildiği belirtiliyor.