Hindistan'da çöken binada 60 kişi kurtarıldı

Hindistan'da dün çöken binada mahsur kalan 60'tan fazla kişi kurtarıldı. En az 30 kişinin ise enkaz altında olduğu belirtiliyor. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 25.08.2020 - 12:13 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 12:17

Hindistan'da çöken binada 60 kişi kurtarıldı

Hindistan'da Mumbai kentinin Mahad ilçesinde yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 5 katlı bina bilinmeyen nedenle çökmüştü.

Olay sonrası bölgeye sevk edilen ilk yardım ekipleri enkazda mahsur kalan 60'tan fazla kişiyi kurtardı.

Şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği en az 30 kişininse enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken 47 daireli binanın çökme nedeni araştırılıyor.

Hindistan'da genellikle inşaatlarda standart altı malzeme kullanımı ve yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle bina çökmelerinin yaygın olduğu biliniyor.

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