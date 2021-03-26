Hindistan'da Covid hastanesinde yangın: 9 ölü

Hindistan'da corona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı. Yangında 9 kişi hayatını kaybetti, binada mahsur kalanların da olabileceği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı 26.03.2021 - 11:19

Hindistan'da Covid hastanesinde yangın: 9 ölü

İlişkili Haberler

Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşı ihracatını durdurdu

Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşı ihracatını durdurdu

Hindistan'da Holi Festivali yapıldı

Hindistan'da Holi Festivali yapıldı

Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında 9 kişinin öldüğü belirlendi.

NDTV kanalındaki habere göre, eyaletin Ahmedabad şehrindeki Sunrise Hastanesinde sabah erken saatlerde yangın çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mumbai şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Prashant Kadam, 9 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrasında hastanede mahsur kalanlar olabileceğinden endişe ettiklerini ifade etti.

İtfaiye teşkilatından kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle hastaneden tahliye edilebilen 70'ten fazla hastanın, Mumbai'deki diğer hastanelere nakledildiğini belirtti.

Press Trust of India, hastane yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, yangının hastanenin zemin katında başlayarak üst katlara doğru yükselmeye başladığını aktardı.

Kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceği belirtiliyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

HİNDİSTAN'DA TRİBÜN ÇÖKTÜ: 100'DEN FAZLA YARALI VAR

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...