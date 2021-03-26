Hindistan'da Covid hastanesinde yangın: 9 ölü

Anadolu Ajansı 26.03.2021 - 11:19
Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında 9 kişinin öldüğü belirlendi.
NDTV kanalındaki habere göre, eyaletin Ahmedabad şehrindeki Sunrise Hastanesinde sabah erken saatlerde yangın çıktı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mumbai şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Prashant Kadam, 9 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrasında hastanede mahsur kalanlar olabileceğinden endişe ettiklerini ifade etti.
İtfaiye teşkilatından kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle hastaneden tahliye edilebilen 70'ten fazla hastanın, Mumbai'deki diğer hastanelere nakledildiğini belirtti.
Press Trust of India, hastane yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, yangının hastanenin zemin katında başlayarak üst katlara doğru yükselmeye başladığını aktardı.
Kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceği belirtiliyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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