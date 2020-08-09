Hindistan'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü otelde yangın: 11 ölü

Hindistan basınındaki haberlere göre, Andra Pradeş eyaletinin Vijayawada kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi gördüğü Swarna Palace Otel'de sabah erken saatlerde yangın çıktı.



Yangının çıkmasının ardından 22 hastanın başka bir hastaneye nakledildiğini belirten yetkililer, 11 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini bildirdi.



Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini ifade etti.



Ülkenin batısındaki Gucerat eyaletinde yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede perşembe günü çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetmişti.