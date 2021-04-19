Hindistan'da Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı 273 bini aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1619 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 178 bin 760'a yükseldi.



Son 24 saatte 273 bin 810 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyonu geçti.



Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Covid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.



Son 24 saatte 68 bin vakanın saptandığı Maharaştra, 30 bin 596 vakanın görüldüğü Uttar Pradeş ve 25 binden fazla vaka tespit edilen Delhi, en fazla vakanın kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.



Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 953 bin 821’e ulaştığı ülkede, 1 milyon 929 bin 305 kişinin tedavisi sürüyor.



Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.



Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, hastanelerde oksijen tüpü eksikliği görüldüğü ve çoğu hastanede de yatak sıkıntısının baş gösterdiğini belirtmişti.





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GÜNLÜK OLARAK DÜNYADA EN FAZLA VAKA KAYDEDİLEN ÜLKE



İlk Covid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.



Ancak bu ilk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.



2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumuna gelen Hindistan, Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.



UYGULANAN AŞI SAYISI 123 MİLYONU GEÇTİ



Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.



Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 123 milyon 852 bin 566 doz olduğunu duyurdu.



Covid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.



HİNDİSTAN'DA VİRÜSÜN BULAŞICI ÖZELLİĞİ YÜKSEK YENİ TİPLERİ YAYGINLAŞIYOR



Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Covid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.



Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.



Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Covid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.



Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.



Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

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