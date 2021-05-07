Hindistan’da Covid, ölümcül siyah mantar enfeksiyonunu tetikledi: Hayatta kalma ihtimalleri yüzde 50

Son dönemde Covid-19 kasırgasının çok sert estiği, rekor üstüne rekor vaka bildiren Hindistan’da corona virüsün ölümcül siyah mantar hastalığına sebep olduğu açıklandı.

Ülkede virüsün merkez üssü kabul edilen Delhi’deki bir hastane, hastaların birçoğunda siyah mantar hastalığının görüldüğünü ve bu durumun endişe verici olduğunu bildirdi.

HAYATTA KALMA ŞANSI YÜZDE 50

Hindistan’da daha önce sıkça görülen ama son dönemlerde başarılı bir tedavi şekliyle sayılarının azaldığı siyah mantar hastalarının son haftalarda gittikçe artan Covid vakaları nedeniyle yeniden canlandığı bildirilirken Delhi'deki doktorlar, siyah mantara yakalanan hastaların hayatta kalma oranının sadece yüzde 50 olduğunun altını çizdi.

Delhi'deki Sir Ganga Ram Hastanesi'nden Dr. Atul Gogia, The Independent'a verdiği demeçte, siyah mantar veya mukormikoz vakalarının Covid-19 vakalarının sayısının artması nedeniyle daha fazla hastada görüldüğünü söyledi.

SİYAH MANTAR EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜYOR?

Gogia, “Bu hastalık yüksek veya kontrol edilemeyen şekere sahip olan kişilerde görülür. Her gün en azından bir siyah mantar vakası görüyoruz” dedi.

Independent’ın haberinde geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki 15 gün içinde ülke genelinde 12 vakanın görüldüğü bildirilirken, sadece Delhi’deki, Sir Ganga Ram Hastanesi’nde iki gün içerisinde 6 vakanın görüldüğünün altı çizildi.

Bunun sadece tek bir hastanede görüldüğü aktarılırken siyah mantar hastalığının görme kaybına neden olabildiği, tedavi sırasında ise etkilenen bölgenin kesilebileceği belirtildi.

EN ÇOK KİMLERİ ETKİLİYOR?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sir Ganga Ram Hastanesinde kıdemli KBB cerrahı Dr. Manish Munjal, "Covid-19'un tetiklediği bu tehlikeli mantar enfeksiyonunda yeniden bir artış görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Siyah mantar hastalığının, mukormisetler adı verilen bir grup küf sebebiyle meydana geldiği belirtilirken özellikle bağışıklı sistemi zayıf olan kişileri etkilediği bildirildi.

Beyni, sinüsleri ve gözleri etkileyen siyah mantar hastalığı ile ilgili Dr. Gaurav Kumar, “ Hastalık bağışıklık fonksiyonları düşük veya kan şekeri seviyesi yüksek olan kişilere saldırıyor” ifadelerini kullandı.

Covid-19’un son dönemde en yıkıcı şekilde etkilediği Hindistan, son 24 saatte vaka rekoru kırarak 414 bin 188 yeni vaka ve 3 bin 915 can kaybı bildirdi. Güney Asya ülkesi, dünyada 400 binden fazla vaka bildiren tek ülke oldu.