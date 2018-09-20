Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, dang humması salgını nedeniyle 113 kişi öldü.



Yerel basındaki haberlere göre, eyalette binden fazla kişide dang humması virüsü tespit edildi.



Bölgede, 1 Haziran'dan bu yana dang hummasından 113 kişi öldü.



Eyalet genelinde, salgını önlemek için çalışmalar başlatılırken, 4 binden fazla ev dezenfekte edildi.



Dang humması virüsü, insanlara sivrisineklerden bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağışlı aylar olan haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.



Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.



Hastalığa neden olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

