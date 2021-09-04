Hindistan'da dang humması alarmı: 50 kişi öldü

Corona virüsten en çok etkilenen ülkeler arasındaki Hindistan şimdi de dang humması ile mücadele ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Firuzabad'da 50 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölenler arasında 30'dan fazla çocuk olduğunu aktardı.

NTV Haber 04.09.2021 - 15:19

Hindistan'da dang humması alarmı: 50 kişi öldü
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Hindistan'ın kuzeyindeki Firuzabad'da dang humması nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi, 400 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgede sivrisineklerle taşınan ateşli hastalıkların giderek yayıldığı uyarısı yapıldı.

Firuzabad'da şimdiye kadar yaklaşık 400 kişinin hastanede tedavi altına alındığı gelen haberler arasında.

Dang humması, dünyanın en hızlı yayılan sivrisinek kaynaklı hastalık olarak biliniyor.

Gribe benzer seyir gösteren hastalık, iç kanama ve ölüme yol açabiliyor.

Dang humması nedeniyle çoğu çocuk, yılda 20 bin kişi hayatını kaybediyor.

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