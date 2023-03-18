Hindistan'da deponun çatısının çökmesi sonucu 14 kişi öldü

Hindistan'da bir deponun çatısı çöktü, 14 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, olayın eyaletin Sambhal ilçesine bağlı Chandausi kasabasında meydana geldiğini belirtti.



Depolama tesisinin çatısının çökmesi sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, afet müdahale güçlerince enkazdan 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.



Yaralıları hastanede ziyaret eden Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, ölenlerin yakınlarına ve yaralananlara tazminat ödeneceğini açıkladı.



Eyalet hükümeti, olayla ilgili soruşturma talimatı verdi, polisin konuya ilişkin incelemesi sürüyor.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "trajik" olarak tanımladığı olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.