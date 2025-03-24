Hindistan'da devasa yüzen santraller: Uzaydan görünüyor

Hindistan’da su yüzeyine kurulan dev güneş panelleri, baraj göllerini geleceğin enerji merkezlerine dönüştürüyor. Geleneksel olarak çöllerde kurulan güneş enerjisi sistemlerine alternatif olan yüzen güneş tarlaları, uzaydan dahi görülebilecek büyüklüğe ulaştı. Uydu görüntüleri, Hindistan’ın orta kesimindeki Narmada Nehri’ndeki bir baraj gölünde yer alan yüzen güneş panellerinin gelişimini ortaya koyuyor.

"Landsat 9" uydusundaki OLI-2 (Operational Land Imager-2) kamerasıyla 30 Ocak 2025’te çekilen görüntüde, projenin ileri bir aşamada olduğu görülüyor. Aynı bölgeye ait 10 Şubat 2023 tarihli görüntü ise projenin daha erken bir evresini yansıtıyor.



Projeye ev sahipliği yapan baraj, Madhya Pradeş eyaletindeki Omkareshwar Barajı'nın doğusunda yer alıyor. 2007 yılında tamamlanan hidroelektrik santraline bağlı bu rezervuarın kapasitesi 987 milyon metreküp, yüzölçümü ise 90 kilometrekarenin üzerinde. 2025 tarihli uydu görüntüsünde, rezervuarın kuzeydoğu ve güneydoğu kollarında yer alan yüzen güneş panelleri dikkat çekiyor. Bu paneller, 2024’te hizmete giren 126 megavatlık ve 90 megavatlık iki ayrı projeye ait.



Uzmanlar, yüzen güneş enerjisi sistemlerinin bazı zorluklar barındırdığına dikkat çekiyor; yüksek ilk yatırım maliyeti, doğa olaylarına karşı hassasiyet ve uzun vadeli su kalitesi üzerindeki etkiler gibi. Buna karşın, bu sistemler buharlaşmayı önleme, alg oluşumunu engelleme ve arazi ihtiyacını azaltma gibi önemli avantajlar sunuyor.