Hindistan'da dini festivalde izdiham: 15 ölü

Hindistan'da dünyanın en büyük dini festivali olan Kumb Mela'da izham meydana geldi. 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da dini festivalde izdiham: 15 ölü

Kumb Mela dini festivali için binlerce kişi Prayagraj kentinde toplandı.

öncesi katılımcıların 400 milyonu bulması bekleniyordu. 14 Ocak'ta başlayan festivalin bugün katılımcı sayısı açısından zirve noktaya ulaşması bekleniyor.

İZDİHAM MEYDANA GELDİ

Hindular, Ganj, Yamuna ve mitolojik Sarasvati nehirlerinin birleştiği noktada suya girecekti. Ancak beklendiği gitmedi. İzdiham meydana geldi.

15 kişi hayatını kaybederken; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'da dini festivalde izdiham: 15 ölü - 1

İzdihamın katılımcıların koruma bariyerlerini kırması üzerine olduğu belirtiliyor.

Yine aynı festivalde 1954'de izdiham olmuş; 400'den fazla kişi ölmüştü.

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