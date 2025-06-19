Hindistan'da doğum oranı düştükçe okullar kapatılıyor

Hindistan'ın bazı bölgelerinde, ülke genelinde düşen doğum oranları nedeniyle okullar kapatılmak zorunda kaldı.



Hindistan Maliye Bakanlığı'nda daha önce başekonomist olarak görev yapan ve Başbakan Narendra Modi'nin Ekonomik Danışma Konseyi üyelerinden biri olan ekonomist Sanjeev Sanyal, bu tür kapanmaların "daha rutin hale getirilmesi" gerektiğini söyledi.



Sanyal, Hindistan’ın önde gelen finans gazetelerinden Mint’e verdiği demeçte, "Nüfusumuz şu anda yalnızca daha uzun yaşadığımız için artıyor, yeterince çocuk yapmıyoruz. Ne zaman okul kapatmak gerektiğini söylesem, insanlar bu konuda çok duygusal yaklaşıyor." dedi.

HİNDİSTAN'DA DÜŞEN DOĞUM ORANLARI



Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, doğurganlık oranlarının düşmesi ve yaşlı nüfusun artması sorunlarıyla karşı karşıya kalan birçok ülkeden biri.



Dünya Bankası verilerine göre, ülkede kadın başına düşen ortalama çocuk sayısını ifade eden doğurganlık oranı 2023 yılında 2’ye düştü. Bu oran 1950 yılında 5,7 idi.



HANGİ BÖLGELERDE KAÇ OKUL KAPATILDI?



Hindistan’ın en küçük eyaleti olan Goa’da, 2024 yılına kadar geçen iki akademik yılda toplam 36 devlet ilkokulu kapatıldı.



Devlet okullarının kapanması, kırsal kesimlerde toplumsal merkez işlevi görmeleri nedeniyle sorun yarattı.



Hindistan’ın kuzeyindeki dağlık Uttarakhand bölgesinde de çok sayıda okul kapandı. The Times of India’nın Eylül 2024 tarihli haberine göre bu durum sadece düşük doğum oranlarından değil, aynı zamanda köylerden büyük ölçekli göçten de kaynaklanıyor.



Himalaya eteklerinde 2023-24 eğitim-öğretim yılında 21 okul kapatıldı; diğer bazı okullar da birleştirildi. Kapanmaların nedeni olarak “azalan çocuk sayısı”, “sosyoekonomik faktörler” ve “köylerden kitlesel göç” gösterildi.



Benzer şekilde Uttarakhand’ın Dehradun kentinde 2023-24 akademik yılında sıfır kayıt nedeniyle 24 okul kapatıldı. Bir önceki yıl ise 15 okul kapanmıştı.