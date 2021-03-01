Hindistan'da dövüş horozu, sahibini öldürdü

Hindistan'da kaçak horoz dövüşünde bu kez ölen bir insan oldu.

Hindistan medyasına yansıyan haberlere göre 45 yaşındaki horoz sahibi Thangulla Satish kan kaybından öldü.

Medyadaki bilgilere göre, horozunu dövüşe hazırlayan Satish hayvanın kontrolünü kaybetti.



Horoz ayağına bağlanan 8 santimetrelik bıçakla kaçmaya çalıştı. Kaçış girişimi esnasında horozun bacağındaki bıçak sahibinin kasığını kesti. Kanlar içinde kalan adam bir süre sonra kan kaybından öldü.



Hindistan polisinin horozu yakaladığı ve incelemeler için hayvanın tutulduğu bildirildi.



Ayrıca ülkede yasak olan horoz dövüşüne katılan 15 kişi için de arama emri çıkartıldı. Hindistan'da horoz dövüşü 1960'lı yıllardan beri yasak.



Ancak yasaklar illegal dövüşleri engellemeye yetmiyor. Hayvanların bacaklarına bağlanan bıçaklar zaman zaman sahiplerini öldürüyor.



ÖTERKEN BAYILAN HOROZ