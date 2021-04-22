Hindistan'da dünyada kaydedilen en yüksek günlük Covid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan, günlük vaka sayısında dünya rekoru kırdı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 104 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken ölenlerin sayısı 184 bin 657'ye yükseldi.

Son 24 saatte 314 bin 835 yeni vakayla Hindistan, ABD'de 8 Ocak'ta görülen dünya genelindeki en fazla günlük vaka sayısını geriden bırakırken, ülkede toplam vaka sayısı 15 milyon 924 bin 806 oldu.



67 bin 468 vaka ile Maharaştra, 33 bin 106 ile Uttar Pradeş ve 24 bin 638 ile Delhi en fazla günlük vaka artışının kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.



Virüsten iyileşenlerin sayısının 13 milyon 454 bin 880'e ulaştığı ülkede, 2 milyon 291 bin 413 kişinin tedavisi sürüyor.



SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINDA

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.



Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve Covid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısında bulundu.



GÜNLÜK OLARAK DÜNYADA EN FAZLA VAKA KAYDEDİLEN ÜLKE

İlk Covid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.



İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.



Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.



UYGULANAN AŞI SAYISI 132 MİLYONU GEÇTİ

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.



Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 132 milyon 330 bin 644 doza ulaştığını duyurdu.



Covid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.



VİRÜSÜN BULAŞICI ÖZELLİĞİ YÜKSEK YENİ TİPLERİ YAYGINLAŞIYOR

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Covid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.



Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.



Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Covid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.



Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.



Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

HİNDİSTAN'DA YERLİ COVİD-19 AŞISININ VİRÜSÜ ÖNLEMEDE YÜZDE 78 ETKİLİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ



Times of India'nın haberine göre, Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech, Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ile yaptıkları ortak açıklamada, aşı için yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerin nihai sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.



Aşının, 18-98 yaşlarındaki 25 bin 800 gönüllünün katıldığı denemelerde virüsü önlemede yüzde 78 başarı sağladığı kaydedildi.



Hastanede tedavi gerektiren ağır semptomları önlemede yüzde 100 etkili olan aşı, asemptomatik vakaları önlemede ise yüzde 70 başarı sağladı.



Uzmanlar aşının yaygın kullanımının, bulaşmanın engellenmesine ve hastaneye yatışların azaltılmasına yardımcı olacağını öngörüyor.



3'ncü aşama klinik denemelerin mart ayında yayınlanan erken sonuçlarda, aşının virüse karşı yüzde 81 etkili olduğu bildirilmişti.



Formülünde Covid-19'un etkisi azaltılmış bir versiyonunu içeren potansiyel aşı, Hindistan'ın ilk yerli üretim aşı adayı olmuştu. Ülkede acil kullanım için onaylanan iki aşıdan biri olan Covaxin’e, kamu yararı için sınırlı kullanım izni verilmişti.



HİNDİSTAN'DA ENFEKSİYON ALARMI