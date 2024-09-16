Hindistan'da düşük maaş protestosu: 104 Samsung çalışanı gözaltına alındı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Hindistan'daki fabrikasında çalışan işciler düşük maaş nedeniyle protesto gösterisi düzenledi. 104 çalışan gösteri planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hindistan'da düşük maaş protestosu: 104 Samsung çalışanı gözaltına alındı

’ın Chennai kentindeki fabrikası işçileri maaşların yükseltilmesi, çalışma saatlerinde ve şartlarında iyileştirme yapılmasının yanı sıra fabrika yakınında bir çadır ve Merkezi Hindistan Sendikaları Birliği'nin (CITU) desteklediği sendikanın tanınması için geçtiğimiz haftadan bu yana eylemleri gerçekleştiriyor.

Bugün de izinsiz bir şekilde toplanmak isteyen işçiler, polis engeline takıldı. Hindistan polisi, izinsiz yürüyüş planladıkları gerekçesiyle 104 Samsung çalışanını gözaltına aldı.

CITU Sözcüsü A. Jenitan ise, polisin ayrıca Samsung protestolarına liderlik eden E. Muthukumar adlı üst düzey yetkiliyi de gözaltına aldığını duyurdu.

7 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

İşçilerin 7 gündür devam eden grevi nedeniyle teknoloji devi Samsung'un Hindistan'daki yıllık 12 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık üçte birini sağlayan üretimin aksadığı bildirildi.

Samsung ise, dışarıdan bir işçi grubu tarafından desteklenen herhangi bir sendikayı tanımak istemiyor.

Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapmayan Samsung, Cuma günü yaptığı açıklamada “tüm sorunları en kısa sürede çözmek için” Chennai fabrikasındaki işçileriyle görüşmelere başladığını bildirmişti.

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