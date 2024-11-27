Hindistan'da eğitime "şiddet arası" verildi

Hindistan'ın altı bölgesinde okul ve üniversiteler 16 Kasım tarihinden beri kapalı.

Hindistan Yüksek Öğrenim Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu bölgelerde kapalı olan okul ve üniversitelerin "bir sonraki emre kadar" bu hali sürdürmesi talimatı verildi.



Yetkililer, altı bölgede daha önce ilan edilen sokağa çıkma yasağının sabah 5'ten öğlen 12'ye kadar sürmek üzere gevşetildiğini belirtirken, onay alınmadan yapılacak oturma eylemleri, mitingler ve toplantılara bu saatler arasında izin verilmeyeceğini kaydetti.



Manipur'un Jiribam bölgesinde 11 Kasım'da çıkan çatışmada 10 silahlı militanın güvenlik güçlerince öldürülmesi sonrasında bölgedeki tansiyon yükselmişti.



Bölge sakinleri 17 Kasım'da, çatışmaların ardından kaybolan 3 çocuk ve 3 kadının ölü bulunmasına tepki göstermiş, protestolar düzenlemişti. Protestolar sırasında çıkan kargaşaya polis müdahale etmiş, bazı bölgelerde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.