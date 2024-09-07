Hindistan'da etnik şiddet tırmanıyor: 6 kişi öldürüldü

Etnik şiddetin yoğunlaştığı Hindistan'ın Manipur eyaletinde yaşanan çatışmalarda altı kişi hayatını kaybetti. Bir haftadır devam eden çatışmalar nedeniyle Manipur eyaletteki tüm okulların kapalı kalması emredildi. Geçen yıldan beri devam eden şiddet olaylarında 225'ten fazla kişi öldürüldü ve yaklaşık 60 bin kişi yerinden edildi.

Hindistan'da etnik şiddet tırmanıyor: 6 kişi öldürüldü
Hindistan cinsel şiddete karşı ayakta: İşçiler greve gitti, protestocular tren yollarını kapattı

Hindistan cinsel şiddete karşı ayakta: İşçiler greve gitti, protestocular tren yollarını kapattı

Haberi Görüntüle

'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde savaşan iki etnik topluluk arasında çıkan olaylarında biri sivil olmak üzere altı kişi öldü.

Çoğunluğu oluşturan Meitei topluluğu ile aşiret Kukiler geçen yıldan bu yana ara sıra çatışıyor. Bu çatışmalarda 225'ten fazla kişi öldürüldü ve yaklaşık 60 bin kişi yerinden edildi.

EN YÜKSEK CAN KAYBI

Cumartesi günü meydana gelen silahlı saldırıda, bir hafta önce başlayan şiddet olayları sırasında kaydedilen en yüksek can kaybı yaşandı. Bu hafta başındaki saldırılarda, yetkililerin önemli bir tırmanış olarak nitelendirdiği patlayıcı cihazları atmak için insansız hava araçları da kullanıldı.

Polis insansız hava araçlarının Kuki militanları tarafından kullanıldığından şüphelendiklerini söyledi. Bu iddia Kuki grupları tarafından reddedildi.

OKULLAR KAPATILDI

Yetkililer sabahtan beri her iki topluluğun silahlı grupları arasında çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, hayatını kaybeden sivil uykusunda vurularak öldürüldü.

Manipur eyaletteki tüm okulların kapalı kalması emredildi.

MANİPUR İKİYE BÖLÜNDÜ

3,2 milyon nüfuslu bir eyalet olan Manipur, çatışmaların başladığı mayıs 2023'ten bu yana iki etnik bölgeye bölünmüş durumda: Meiteiler tarafından kontrol edilen bir vadi ve Kuki egemenliğindeki tepeler.

Bu bölgeler, federal paramiliter güçler tarafından izlenen, kimsenin olmadığı bir bölge ile birbirinden ayrılıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kentsel dönüşümde mağduriyet riski

DÜNYA HABERLERİ

İsrail saldırıları devam ediyor: Gazze'de 48 saatte 61 kişi öldürüldü

İsrail saldırıları devam ediyor: Gazze'de 48 saatte 61 kişi öldürüldü

Philadelphi Koridoru'nda geri adım: İsrail askerleri çekilecek mi?

Philadelphi Koridoru'nda geri adım: İsrail askerleri çekilecek mi?

Ukrayna: Rusya'ya ait 67 İHA'dan 58'i düşürüldü

Ukrayna: Rusya'ya ait 67 İHA'dan 58'i düşürüldü

ABD'den Eygi için soruşturma talebi: "Keskin nişancı tarafından kasıtlı olarak vuruldu"

ABD'den Eygi için soruşturma talebi: "Keskin nişancı tarafından kasıtlı olarak vuruldu"

Trump açıkladı: Seçimi kazanırsa Musk'a hangi görevi verecek?

Trump açıkladı: Seçimi kazanırsa Musk'a hangi görevi verecek?

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...