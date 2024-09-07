Hindistan'da etnik şiddet tırmanıyor: 6 kişi öldürüldü

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde savaşan iki etnik topluluk arasında çıkan şiddet olaylarında biri sivil olmak üzere altı kişi öldü.



Çoğunluğu oluşturan Meitei topluluğu ile aşiret Kukiler geçen yıldan bu yana ara sıra çatışıyor. Bu çatışmalarda 225'ten fazla kişi öldürüldü ve yaklaşık 60 bin kişi yerinden edildi.

EN YÜKSEK CAN KAYBI



Cumartesi günü meydana gelen silahlı saldırıda, bir hafta önce başlayan şiddet olayları sırasında kaydedilen en yüksek can kaybı yaşandı. Bu hafta başındaki saldırılarda, yetkililerin önemli bir tırmanış olarak nitelendirdiği patlayıcı cihazları atmak için insansız hava araçları da kullanıldı.



Polis insansız hava araçlarının Kuki militanları tarafından kullanıldığından şüphelendiklerini söyledi. Bu iddia Kuki grupları tarafından reddedildi.

OKULLAR KAPATILDI



Yetkililer sabahtan beri her iki topluluğun silahlı grupları arasında çatışmaların devam ettiğini aktardı.



Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, hayatını kaybeden sivil uykusunda vurularak öldürüldü.



Manipur eyaletteki tüm okulların kapalı kalması emredildi.



MANİPUR İKİYE BÖLÜNDÜ



3,2 milyon nüfuslu bir eyalet olan Manipur, çatışmaların başladığı mayıs 2023'ten bu yana iki etnik bölgeye bölünmüş durumda: Meiteiler tarafından kontrol edilen bir vadi ve Kuki egemenliğindeki tepeler.



Bu bölgeler, federal paramiliter güçler tarafından izlenen, kimsenin olmadığı bir bölge ile birbirinden ayrılıyor.

