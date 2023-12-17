Hindistan'da fabrika patlaması: 9 kişi öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hindistan'da fabrika patlaması: 9 kişi öldü

'da bir fabrikada meydana geldi. Maharaştra Eyaleti Başbakan Yardımcısı Devendra Fadnavis, sosyal medyasında yaptığı paylaşımda patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Eyaletin Nagpur bölgesinde patlayıcı ve insansız hava aracı üreten fabrikada patlama meydana geldiğini belirten Fadnavis, patlamada 3 kişinin yaralandığını, 6'sı kadın 9 kişinin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Fadnavis, ölenlerin yakınlarına 500 bin Hint rupisi (yaklaşık 6 bin dolar) destek sağlanacağı bilgisini paylaştı.

Fabrika yetkilisi Ashish Srivastava, ANI News'e yaptığı açıklamada patlamanın üretim sırasında meydana geldiğini söyledi.

Srivastava, işçilerin fabrikadan tahliye edildiğini ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

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