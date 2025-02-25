Hindistan'da fil saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde fil saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da fil saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, 'da düzenlenen "Maha Shivaratri" festivali için yola çıkan bir grubun, ormandaki fil sürüsünün saldırısına uğradığını açıkladı.

Fillerin altında kalarak ezilen 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralananların ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yetkililer, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

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