Hindistan'da fil saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, Hindistan'da düzenlenen "Maha Shivaratri" festivali için yola çıkan bir grubun, ormandaki fil sürüsünün saldırısına uğradığını açıkladı.



Fillerin altında kalarak ezilen 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralananların ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.



Yetkililer, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.